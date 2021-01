INSOLITE - Les joueuses du Rugby Féminin Corrézien se déshabillent pour leur traditionnel calendrier

Sur la couverture, on voit une femme, de dos, crampons sur les épaules et nue, le panneau "Brive-la-Gaillarde" au loin. Une photo prise un jour d'octobre, sur une route proche de la ville corrézienne. "C'est un choix de notre part, de le faire plus déshabillé que les autres années" explique Laurène Marra, la présidente du Rugby Féminin Corrézien, une association qui regroupe des joueuses du bassin de Brive.

Chacune fait comme elle a envie

Le calendrier, qui s'intitule "En terres Gaillardes", célèbre les lieux emblématiques de la Corrèze, d'une ferme limousine en passant par le lac du Causse et bien évidemment le Stadium. Mais pour leur troisième édition, les joueuses brivistes avaient envie d'y ajouter le glamour et l'élégance. "On est pas des mannequins mais on sait faire de belles photos" affirme Marie, allier à Brive et qui a été partante dès le début pour réaliser une photo "sexy". C'est un calendrier féministe également. "Au-delà d'assumer notre corps, c'est aussi assumer le montrer" explique Laurène. Chacune des joueuse était libre de montrer des parties plus intimes de son corps.

Après deux éditions qui se sont plutôt bien vendues, le cru 2021 sera l'un des meilleurs. Tiré à 500 exemplaires, "la moitié a déjà été vendue" indique la présidente du RFC, que ce soit dans un magasin spécialisé dans les équipements sportifs ou au marché de Brive. Voilà qui pourrait permettre de mettre un beau coup de projecteur sur le rugby féminin. En Corrèze, il n'y a qu'une équipe à XV (CA Brive) et quelques équipes à dix. "Il y a encore le cliché des filles et du rugby" confirme Marie. Même si, avec les bons résultats de l'équipe de France et la réussite de quelques joueuses, la tendance semble s'inverser.

En attendant, le Rugby Féminin Corrézien vend son calendrier sur ses réseaux sociaux au prix de 10 euros.