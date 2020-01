INSOLITE : les membres du club de l'amitié de Corent (Puy-de-Dôme) posent dénudés pour le calendrier

Corent, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"C'est peut-être moi qui a fait le plus de chichis pour la pudeur". Myriam Chamoux est pourtant celle qui a eu l'idée de ce calendrier. La présidente du club de l'amitié voulait un projet pour rassembler les membres de l'association. Elle a été exaucée au delà de ses espérances. "Les gens ont tout de suite adhéré" poursuit celle qui pose en couverture, à côté d'une moto, simplement vêtue d'une nuisette.

Ce n'est pas vulgaire, on est resté raisonnable, c'est juste un petit peu rigolo... Myriam Chamoux, présidente du club de l'amitié

Les plus âgés des modèles ont 89 ans, et "il a fallu s'adapter" explique Jean-Marc Bordier, trésorier de l'association, qui a réalisé les clichés. "D'autant que la présidente voulait mettre tout le monde en tenue d’Ève".

Françoise et Ulysse pour le mois d'août © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Je suis un peu perchée, et j'aime bien relever des défis" ajoute Françoise, 75 ans, en tenue d'Aphrodite, jupe relevée, sur la page du mois de septembre.

C'est les vendanges, on est ensemble avec ce monsieur sur la photo, on boit un coup, je lui tiens la grappe, c'est sympa... Françoise, mois de septembre

Comme beaucoup, Françoise dit qu'elle a passé un très bon moment, mais "je n'aurai pas pu faire plus" précise la septuagénaire avec l’œil qui pétille.

Jean-Michel, 79 ans, mois de janvier © Radio France - Jean-Pierre Morel

En ce moment, c'est Jean-Michel qui débute l'année. Le mois de janvier, c'est lui. "J'avais deux femmes avec moi au début sur la photo, et au final, il n'en reste plus qu'une je ne sais pas pourquoi" s'amuse cet ancien pompier de Paris. "On m'a demandé d'être en tenue de pompier, j'ai accepté bien volontiers" rigole celui qui pose avec les bottes, la hache et le casque. "Ça montre que les personnes âgées ont toujours de l'humour, il fallait prouver qu'à notre âge on est toujours en pleine activité pour éteindre le feu...".

Le calendrier a été imprimé à 500 exemplaires. Il est vendu 5 euros. Et les bénéfices serviront à financer les activités des 80 membres du dynamique club de l'amitié de Corent.