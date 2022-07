INSOLITE - Les pompiers de Haute-Garonne viennent en aide à un lama au sud de Toulouse

Les pompiers de Haute-Garonne ont réalisé une opération peu commune ce jeudi 14 juillet 2022. Ils sont allés sauver un lama à Odars, au sud de Toulouse, près d'Escalquens. L'animal était au fond d'un fossé, coincé. Les pompiers sont intervenus vers midi et ont réussi à remonter le lama, qui n'a pas été blessé, grâce à l'aide d'une équipe spécialisée et d'un vétérinaire. Le lama appartenait très certainement à la ferme pédagogique du Château de Bergues.

La veille, le mercredi 13 juillet, les pompiers étaient déjà intervenus au zoo de Plaisance-du-Touch pour sauver, avec succès, plusieurs animaux d'un incendie.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des pompiers mobilisés en Gironde

Les pompiers de Haute-Garonne sont par ailleurs mobilisés pour surveiller les départs de feu et certains sont partis en renfort en Gironde sur l'incendie qui a déjà brûlé plus de 5.000 hectares ce jeudi soir. Ils sont issus des centres d'incendie et de secours de Toulouse Lougnon, Villefranche-de-Lauragais, Cazères, Saint-Gaudens Comminges, Fronton, Aussonne, Caraman, Grenade Longagne, Villemur-sur-Tarn, Auterive, Rieumes, Toulouse Vion, Revel, Colomiers, Saint-Jory. Des personnels du Gers, des Hautes-Pyrénées et du Lot-et-Garonne sont aussi sur le pont.