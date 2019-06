INSOLITE - Les premières images du bébé panda roux né au parc animalier d'Auvergne

Ardes-sur-Couze, Puy-de-Dôme, France

Cette naissance est aussi attendrissante qu'exceptionnelle. Le panda roux est une espèce menacée dans la nature et fait partie d'un programme de reproduction européen. A cause de la déforestation, du braconnage, on estime à moins de 10 000 la population de pandas roux actuellement.

Mushu la fugueuse est aux petits soins pour son bébé - © Marie Demoulin

Pour le protéger, le Parc Animalier d'Auvergne situé à Ardes-sur-Couze dans le Puy-de-Dôme, soutient Red Panda Network, une organisation qui travaille au Népal, où l'on trouve de grandes populations de pandas roux. Cette année, le parc va reverser 22.000 euros pour notamment sensibiliser les locaux. C'est également une belle reconnaissance pour le travail de nos soigneurs.

Mushu présente fièrement sa progéniture - © Marie Demoulin

Si les chances de suivie du bébé panda roux augmentent à mesure que les semaines passent, les soigneurs se veulent très prudents. Il va falloir attendre un mois avant d'être plus sereins. En attendant, le bébé, qui n'a pas encore de nom, reste bien au chaud dans sa cabane. Et sa maman Mushu n'a vraiment plus envie de fuguer...