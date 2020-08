Insolite : les sauveteurs de la SNSM viennent secourir une tortue au large de la Trinité-sur-Mer

"C'était tout à fait normal de se déplacer pour la sauver, même si on porte secours en priorité aux humains " explique Jean-Paul Vallégant, le président de la station SNSM d'Auray-Quiberon dans le Morbihan. Mercredi 26 août, en fin de journée, un plaisancier donne l'alerte au CROSS d'Etel, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, après avoir repéré une tortue luth coincée dans l'orin, le cordage, d'un casier. Le CROSS n'est pas habilité pour ce type d'intervention, il contacte donc l'aquarium de La Rochelle spécialiste en tortue luth et ce dernier s'oriente vers la station SNSM locale.

Deux plongeurs en action

Le sauvetage est coordonné par Jean-Paul Vallégant et deux plongeurs avec bouteille de la SNSM se rendent sur zone, précisément à la cardinale sud de Kerbihan. Pour sortir l'animal de 1,25 m de long entortillé dans le cordage, il faut suivre les conseils d'un spécialiste de l'aquarium de La Rochelle. Une fois la tortue libérée, elle peut regagner le large. Une formidable opération pour l'ensemble des bénévoles !