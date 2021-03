INSOLITE - Loire-Atlantique : elle tombe sur un cercueil en allant chercher son pain

Drôle de découverte pour cette habitante de Saint-Sébastien-sur-Loire et son mari, ce dimanche 21 mars. Sur le chemin de la boulangerie, entre la route de Clisson et le centre commercial Auchan, ils sont tombés nez-à-nez sur une moitié de cercueil. Après vérification, il s'agissait en fait d'un présentoir, utilisé par les pompes funèbres comme modèle d'exposition. "On marchait sur le trottoir et d'un coup on s'est dit "qu'est-ce que c'est que ça ?", raconte Corine. J'ai pris une photo d'où j'étais et ensuite je me suis avancée. Et en m'approchant, je me suis rendue compte que c'était un présentoir."

"Qu'est-ce que c'est que ça ?!"

Logique, en effet, car l'objet se trouve devant un ancien local de pompes funèbres, aujourd'hui fermé. "Si cela avait été un vrai cercueil, j'aurai appelé la police, poursuit Corine. Je pense qu'il y en a qui ont dû fouiller dedans, ils ont trouvé cela rigolo et ont sorti le cercueil." La photo postée sur les réseaux sociaux par l'habitante de Saint-Sébastien-sur-Loire fait évidemment réagir : "beaucoup ont rigolé, ils m'ont dit que j'avais des drôles de balades !"