Insolite : mais qui a volé les panneaux dinosaure du site Unesco d'Ucel, en Ardèche ?

"Nos deux panneaux ont disparu sans laisser de traces, ce qui est assez ironique pour un site où l'on trouve des traces de dinosaures vieilles de 220 millions d'années", relève Joël Boyer, vice-président du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche en charge de la communication et conseiller municipal à Ucel.

Ces deux panneaux de signalisation, triangulaires, avec liseré rouge, fond blanc et silhouette noire de dinosaure, ont été fait sur mesure pour indiquer le site. "Les panneaux 'Attention dinosaures' ça n'existe pas dans le code de la route, alors on les a fait faire pour attirer l'œil, sur le modèle des panneaux 'Attention bovins' par exemple", explique Joël Boyer.

Des panneaux nécessaires à la labellisation Unesco

Les deux panneaux se trouvaient chacun d'un côté de la départementale, ils ont été subtilisés début juillet "Les gens ont commencé à nous appeler pour dire que les panneaux avaient disparu. Comme c'est sur une route, on s'est d'abord demandé s'ils avaient été enlevés pour une raison officielle, mais non. On pense que des particuliers les ont pris parce qu'ils sont cool, assez fun. Mais ces panneaux nous servent pour avoir la labellisation Unesco, qui doit être renouvelée en 2022, on en aura vraiment besoin à ce moment-là."

Le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche est à la recherche du moindre indice permettant de retrouver ces panneaux "Si ceux qui nous les ont emprunté pouvaient nous les rendre, en mairie d'Ucel, à Jaujac au siège du Parc naturel régional ou même laisser un mot anonyme, ce serait vraiment bien." Joël Boyer l'assure, il n'y aura pas de sanction, si les panneaux sont restitués.

Ils coutent environ 200 euros chacun et n'ont été installés qu'à l'automne 2020, pour l'inauguration du site. "C'est une petite blague qui coûte un peu cher et qui n'est pas nécessaire, ce site est ouvert au grand public, il est fait pour l'éducation, c'est dommage", conclut Joël Boyer.