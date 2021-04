INSOLITE - Masque jetable, canette et barquette plastique dans le nid du cygne

À Sens, dans l'Yonne, un couple de cygnes a utilisé ce que lui offre son environnement pour fabriquer son nid, à quelques mètres des voitures : un masque jetable, une canette de soda et une barquette plastique ont trouvé leur place au milieu des herbes et des plumes. Cygne de notre époque...

Depuis plusieurs jours, un couple de cygnes couve ses œufs en bord de parking sur l'île d'Yonne à Sens (Yonne). Un espace enherbé au bord de la rivière, jugé suffisamment "naturel" par le couple, pour accueillir leur progéniture.

Des travaux repoussés à cause des cygnes

Pour protéger cette couvée de six œufs, la municipalité a fait poser des barrières et installé un panneaux indiquant de ne pas donner à manger à ces animaux sauvages. La ville de Sens est allée jusqu'à repousser au mois de juillet des travaux dont le début était prévu ces jours-ci (l'aménagement d'un arrêt de car scolaire et la création d'arrêts minute pour les voitures) afin de ne pas déranger le couple de cygnes.

Le ville de Sens a choisi d'installer des barrières pour protéger le couple de cygne et la couvée, installés à moins de deux mètres des voitures. © Radio France - Renaud Candelier

Des déchets polluants

Ces cygnes ont trouvé de drôles de matériaux pour leur nidification. Des déchets très symboliques de notre époque : un masque chirurgical, une canette de soda et une barquette en plastique. Des produits très polluants pour la nature car ils se fractionnent avec le temps et peuvent mettre des centaines d'années avant d'être dégradés.

"Les animaux se servent de ce qu'il y a autour d'eux", commente l'adjoint au maire chargé de la transition écologique et de l'amélioration du cadre de vie, Amine Hiridjee, "malheureusement, c'est le reflet de notre société."

D'ici l'été, la municipalité de Sens va faire poser des panneaux incitants à protéger la biodiversité située aux pieds des immeubles et des voies de circulation © Radio France - Renaud Candelier

Une nouvelle campagne de sensibilisation

Ce triste constat amène l'élu à réagir. Amine Hiridjee annonce que la ville va changer son approche sur les déchets jetés au sol : "on arrête pas de mettre des panneaux - ne pas jeter - et on voit bien que ça ne marche pas, ces panneaux sont quasiment invisibles des passants. On veut avoir un approche différente et sensibiliser les gens. Vous allez bientôt voir des panneaux qui mettent en avant le biodiversité et qui vont rappeler aux gens qu'ici il y a de la vie. Et qu'il faut la protéger. Parce que ce n'est pas une bonne image que l'on voit, là, quand on regarde un nid de cygnes."