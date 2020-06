INSOLITE - Naissance d'un bébé phoque au PAL dans l'Allier

Katy, une des femelles phoques du Parc Animalier et de Loisirs de Saint-Pourçain-sur-Besbre, a donné naissance à un bébé le ce mercredi matin. Il mesure 50 cm environ et pèse entre 6 et huit kilos. Félicitations à toute la famille qui se porte bien.