INSOLITE - Naissance exceptionnelle d'un binturong au Parc Animalier d'Auvergne

Le binturong est un mammifère originaire d’Asie du Sud-est. Souvent comparé à un chat ou à un ours, il n’appartient à aucune de ces espèces. Félicitations aux parents, Fifi et Bangka et bienvenue à Suka, né dans le Parc Animalier d'Auvergne.