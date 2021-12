Alors que Netflix sort ce vendredi les derniers épisodes de "La Casa de Papel", Nathan alias "Lyon" vient d'être sacré plus grand fan français de la série à succès. Rencontre.

INSOLITE - Nathan alias "Lyon", plus grand fan français de "La Casa de Papel"

Nathan alias "Lyon" vient d'être sacré plus grand fan de France de la série "La Casa de Papel" par Netflix

"C'est un honneur, et je ne réalise pas trop", confie Nathan. Du haut de ses 20 ans, l'étudiant lyonnais n'est toujours pas redescendu de son nuage. Il y'a quelques jours, au terme d'un concours organisé par Netflix, et réunissant 35.000 participants, c'est lui qui a été désigné plus grand fan français de la série espagnole "La Casa de Papel". Il nous raconte son aventure.

("Lyon"), j'ai l'impression que c'est devenu un deuxième prénom.

Comment doit-on vous appeler ? Nathan ou Lyon ? Copier

Une aventure pleine d'émotions

"C'est mon père qui m'a prévenu de ce concours". Suivant la série à succès sur la plateforme espagnole - et le concours étant uniquement réservé à la France -, le lyonnais n'a pas eu vent tout de suite de ce rendez-vous donné aux fans par Netflix. Une fois informé, c'est sans hésiter qu'il se lance.

On était plus de cent mille à lancer le quizz.

Le 1er novembre, "Lyon" reçoit un appel... L'aventure peut alors commencer...

Comment l'aventure a-t-elle commencé ? Copier

Direction Paris pour la grande finale. Une longue journée pleine d'émotions attend notre lyonnais. Il nous raconte.

J'avais ce stress depuis le matin. Un bon stress. Une bonne pression. Nerveusement, ça commençait à être à fleur de peau.

Lyon nous raconte sa finale Copier

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Bienvenue dans la bande, Lyon" (Pedro Alonso alias "Berlin")

Après avoir éliminé Montélimar, Paris, Calvi, Sarcelles, et enfin Biarritz, Lyon se retrouve seul, face à une surprise à laquelle il ne s'attendait pas. Emotion garantie.

On voit sur mon visage un mélange de plein de choses.

Lyon face aux acteurs. Il nous raconte Copier

Un instant privilégié que le jeune lyonnais n'est pas prêt d'oublier. Du coup, nous avons forcément envie de lui demander : "ils sont sympas ?". Ecoutez sa réponse.

Les acteurs de la Casa de Papel sont-ils sympas ? Copier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un moment inoubliable que Lyon a pu vivre à 100%... grâce à la série

"Il parle (espagnol) mieux que moi", lance Darko à Nathan. C'est en regardant la version originale de la série que Lyon a appris l'espagnol, et qu'il a pu ainsi vivre un instant privilégié avec ses acteurs favoris.

De ne pas pouvoir parler avec eux, j'aurais été frustré comme jamais je l'aurais été dans ma vie. Au final, tout était parfait grâce à ça.

Lyon a appris l'espagnol avec la série. Il nous raconte Copier

Le meilleur souvenir de Lyon restera hors caméra

A la question : "Quel a été le meilleur moment pour vous dans cette aventure ?", Nathan décide de nous raconte un instant qui s'est déroulé hors caméra, le lendemain de la grande finale. "Il y'a une grosse surprise qui m'a été faite. Ce n'était pas du tout prévu. Ca a été totalement improvisé".

C'était incroyable ! Et je m'en souviendrai toute ma vie !

Le meilleur moment de Lyon Copier

L'heure du final a sonné...

Ce vendredi 3 décembre, Netflix met en ligne sur sa plateforme les tous derniers épisodes de "La Casa de Papel". Le plus grand fan français sera, bien sûr, devant son écran, avec un peu de nostalgie et de tristesse. Il nous confie son état d'esprit.

Un peu triste de me dire que l'on ne verra plus de braquages.

Pas trop triste que la série se termine ? Copier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

_La Casa de Papel - Saison 5 - Volume 2_, dès le vendredi 3 décembre 2021 sur Netflix.