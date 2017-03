Insolite : Patrice Evra (OM) vous souhaite un bon lundi, sur un air de Dirty Dancing !

Sur Instagram, il est bientôt l'équivalent de Marcel Desailly, lui aussi d'ailleurs ancien de l'Olympique de Marseille. Patrice Evra, le défenseur de l'OM, "fait le buzz" ce lundi avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

C'est sur la route de l'entraînement de l'Olympique de Marseille que Patrice Evra s'est enregistré. Seul dans sa voiture. Mais hilare, et d'une bonne humeur communicative. Une vidéo à retrouver sur son compte Instagram.

Les Bleus Brothers également

Le défenseur de l'Olympique reprend les paroles de "The Contours", un groupe américain de musique soul.. dont le plus célèbre titre est justement celui fredonné ici, "Do you love me ?" (1962). Un

Pour les fans , on retrouve ce morceau dans le film Dirty Dancing (1987), les Blues Brothers l'ont également chanté.