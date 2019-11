INSOLITE - L'hélicoptère du Samu 22 est stationné dans un lotissement depuis plusieurs jours

Depuis vendredi 22 novembre, l'engin est stationné dans un champ tout près des habitations. Un problème mécanique serait en cause.

Le Gouray, France

"C'est une vraie animation dans le quartier en ce moment." Le petit hameau de La-Ville-Bouvier au Gouray au cœur des Côtes-d'Armor vit dans une certaine agitation depuis ce vendredi 22 novembre. Un hélicoptère du Samu 22 est posé dans un champ à quelques dizaines de mètres des maisons. L'engin serait tombé en panne après une intervention dans la commune.

Un souci mécanique sur l'appareil

"On nous a expliqué que c’était mécanique et que pour le moment il ne pouvait pas le faire démarrer. Ça amuse et ça surprend les gens qui passent dans le coin. Certains amis ont cru que j'avais acheté un hélicoptère pour aller au travail," sourit un riverain. Une bâche grise a été posée sur le pare-brise de l'appareil. Elle permettrait d'éviter qu'il s'abîme.

Une équipe de surveillance serait présente sur place pour éviter tout vol ou détérioration. D'après nos informations, un camion est attendu sur place pour déplacer l'hélicoptère qui serait dans l'incapacité de voler. "En tout cas, ça fait parler de notre village !" conclut un habitant du hameau.