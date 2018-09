Creutzwald, France

Une première originale en Moselle-Est. Un défilé de mode, un peu particulier a eu lieu à l'EHPAD du Bois Joli à Creutzwald. 20 usagers (16 femmes et 4 hommes) du " PASA ", le Pôle d'Activités de Soins Adaptés, ont joué ce mardi les mannequins. Ce sont toutes et tous des malades d'Alzheimer et apparentés. Ils ont choisi leurs tenues dans leurs propres garde-robes et ont été bichonnés pour l'occasion par des maquilleuses et des coiffeuses.

De la bonne humeur et des sourires sur les visages

13 heures cinquante, au PASA, ce sont les derniers préparatifs avant le début du défilé. Déborah, l'organisatrice de cet événement, scrute ses mannequins d'un jour : " Madame Kiffer aurait encore besoin d'un peu de maquillage ! ". Son assistant, un grand brun qui porte une queue de pie, s'exécute. Juste à côté, Estelle, une coiffeuse bénévole, vient de donner son dernier coup de peigne : " l'ambiance est géniale. Je sens que les patientes sont un peu excitées avant de défiler, mais elles sont heureuses ! ".

C'est la salle de restaurant du " PASA " qui fait office de podium pour le défilé. Il y a même un photographe de mode amateur. C'est Joseph, l'ergothérapeute du site, passionné de photo, qui prendra les clichés.

14 heures, Déborah donne le coup d'envoi de ce défilé. C'est Nicole, 74 ans, qui ouvre le bal. Elle a choisi dans sa garde à robe une jolie robe bleue avec des motifs fleuris. Elle porte aussi joli chapeau que lui a prêté sa fille. Devant le personnel médical et les proches des usagers du " PASA ", elle joue le jeu à fond.

Accompagné par celui qui faisait peu avant les dernières retouches de maquillage, elle arbore un large sourire. Son pas est léger, sa démarche enjouée. Le public l'applaudit avec enthousiasme. Après ce défilé, Nicole se livre : " on avait répété avant, mais quel bonheur de défiler ainsi ; Ce genre d'activité et ce Pôle d'Activités de Soins Adaptés, pour les personnes comme moi, c'est l'endroit idéal, malgré la maladie. On revit ! "

Les patients se succèdent. Certains avec des déambulateurs, d'autres en chaise roulante, mais tous ont ce point commun : un visage heureux et souriant. Julie, la cinquantaine, a même défilé avec sa maman qui réside au " PASA " depuis presque deux ans. Elle témoigne : " cette activité est géniale, tout comme l'équipe qui l'a organisée. Toute le monde a le sourire et malgré la maladie, ça donne du baume au cœur à tout le monde ".

Joseph, l'ergothérapeute du centre et photographe d'un jour confirme : " ce défilé correspond parfaitement aux objectifs des lieux. Ici on veut redonner un cadre de vie et une certaine forme de dignité à nos résidents et usagers. Ils se sont impliqués dans le projet en choisissant leurs tenues, en répétant et en se faisant maquiller et coiffer. Mission accomplie ! ".