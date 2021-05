Insolite : quand Emmanuel Macron parle de Bédée, près de Rennes, en finale de coupe de France

Le match vient de se terminer mercredi 19 mai au stade de France par la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la coupe de France de football. Emmanuel Macron assiste à toute la rencontre. Au moment de féliciter les arbitres du match en tribune officielle, le Président de la République se met à évoquer la commune de Bédée, en Ille-et-Vilaine, devant l'arbitre Breton de la rencontre François Letexier, né dans cette petite ville, et en présence de Noël le Graët. "Jonathan Guemas est membre de mon cabinet" explique Emmanuel Macron au président de la Fédération Française de Football "il connait bien l'arbitre de ce soir et vous avez joué au football ensemble à Bédée". L'échange se termine par des éclats de rire et la surprise de l'arbitre et de ses collègues d'entendre parler de Bédée au cours de ce moment officiel.

Jonathan Guemas, plume du président Macron, est par ailleurs candidat aux élections régionales en Bretagne sur la liste centriste conduite par Thierry Burlot. Il est originaire aussi de Bédée, située à l'ouest de Rennes. Avec François Letexier, ils ont joué ensemble au club de l'US Bédée Pleumeleuc.