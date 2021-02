INSOLITE - Quand le gardien de l'US Orléans, Théo Vermot, arrive à l'entraînement en combinaison de ski

Privés de match face à Avranches ce mardi soir pour cause de neige et blizzard dans la Manche, les footballeurs orléanais sont rentrés dans la foulée mardi soir en avion et ont repris le chemin de l'entraînement ce mercredi après-midi. Mais avec la neige, qui est aussi tombée sur le Loiret, dans la nuit de mardi à mercredi, les joueurs ont dû bien s'équiper pour affronter les faibles températures et le manteau blanc sur le terrain. Et plus particulièrement le gardien Théo Vermot qui est venu à l'entraînement ce mercredi... en combinaison de ski !

Casque, lunettes et paire de ski dans les vestiaires

Ce sont les joueurs qui ont posté la photo et des vidéos sur leurs comptes Instagram, où on y voit le portier orléanais en combinaison bleue, le casque, les lunettes et la paire de ski sur le bras au centre d'entraînement de la Source. Il n'a oublié aucun détail, enfilant même des chaussures de ski et portant ses bâtons.

Théo Vermot en mode ski dans les vestaires. - Capture d'écran compte Instagram Driss Khalid

Théo Vermot en mode ski à l'entraînement. - Capture d'écran compte Instagram Carnéjy Antoine

Théo Vermot en mode ski à l'entraînement. - Capture d'écran compte Instagram Amine Talal

On ne sait pas en revanche s'il a tout gardé pour la séance d'entraînement dans le but.