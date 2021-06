INSOLITE - Quand le maire de Villaines-la-Juhel prend son vélo pour tenter de rattraper un chameau

Quand le maire de Villaines-la-Juhel est obligé de courir, ou plutôt pédaler, derrière un chameau ! Tôt ce mercredi matin, Daniel Lenoir a été appelé par la gendarmerie pour tenter de rattraper l'animal qui s'était échappé de son enclos. Un cirque itinérant fait étape aujourd'hui dans la petite ville du Nord-Mayenne.

Daniel Lenoir a l'habitude d'être dérangé, parfois en pleine nuit, pour des vaches sur la route ou pour un chien errant mais c'est bien la première fois qu'on le contacte pour un chameau confie-t-il à France Bleu Mayenne : "vers 6 heures, sans doute un habitant, qui partait au travail, a aperçu le chameau en divagation sur la route et le premier réflexe c'est d'appeler les gendarmes qui, eux, appellent le maire. J'ai été réveillé et on m'explique qu'un chameau est parti du cirque. J'y vais à vélo et sur place je constate que le chameau est entrain de rentrer vers son enclos. Il va bien, les gens du cirque vont bien, il faut prendre ça sur le ton de la rigolade".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les maires, dans les zones rurales, sont régulièrement contactés pour ce type d'incidents. Il y a trois semaines, Daniel Lenoir a dû rassembler un troupeau d'une trentaine de bovins, égaré sur une route et la semaine dernière un habitant de Villaines-la-Juhel l'avait contacté parce qu'un chien s'était coincé la tête dans un arrosoir, "la gendarmerie ne se déplace pas pour ça, le dernier recours c'est le maire".