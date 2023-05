INSOLITE - Quand le Prince Charles déjeunait à Montbard en 1991

La famille Coupat, propriétaire de l'hôtel de l'Ecu à Montbard compte bien suivre le couronnement de Charles III à la télévision samedi 6 mai. "Ca nous rappelle des souvenirs", sourit Arlette Coupat, ancienne gérante de l'établissement, aujourd'hui à la retraite. Et pour cause : le 16 novembre 1991, le futur roi d'Angleterre foule l'entrée de l'hôtel, presque incognito, pour déjeuner. Un moment inoubliable, presque surréaliste pour Arlette Coupat.

A cette époque, Isabelle Coupat, belle-fille de Arlette, est une jeune serveuse d'à peine vingt ans. Lorsqu'elle apprend que le Prince Charles III vient déjeuner, la panique monte un peu… "Je me suis dit, mais comment je vais faire pour servir le Prince ? Et puis finalement, tout s'est bien passé. Il a mangé des coquilles Saint Jacques et nous a dit que c'était délicieux !"

C'est à cette petite table ronde à la nappe rouge que le Prince Charles III a déjeuné le 16 novembre 1991 © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un passage inoubliable pour la famille Coupat, gravé dans le livre d'or du restaurant. "Je lui ai demandé si il pouvait signer le livre d'or avant de partir, et il a accepté très gentiment", sourit Isabelle Coupat.