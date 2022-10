INSOLITE - Quand les gendarmes de Dunkerque proposent un "réveil matinal surprise" aux délinquants

Les gendarmes de la compagnie de Dunkerque-Hoymille, dans le Nord, ne manquent pas de second degré ! Sur le réseau social Facebook, ils ont posté ce mardi une publication sous forme de petite annonce vous proposant de "surprendre vos amis avec la gendarmerie". Dans ce post, ils vantent_"leurs travail de qualité"_ en matière d'intervention à domicile auprès de clients type "auteurs de vols, d’agressions, de trafic de stupéfiant."

ⓘ Publicité

Dans ces quelques lignes, ils assurent être en mesure de fournir une "formule tout-compris", incluant "le réveil matinal", "la léchouille du chien anti-stup" ou encore "de longs entretiens avec les gendarmes" et en option un "déferrement devant le magistrat ou un jugement".

La publication postée sur Facebook par les gendarmes. - Facebook

"On n'a rien à cacher"

Selon les gendarmes, contactés par France Bleu Nord, il s'agit de sensibiliser le grand public à leur travail du quotidien. "C'est pour expliquer et mettre en valeur nos interventions, explique l'un des responsables de la compagnie. Et puis, même si on essaye d'être discrets le matin, on est vite démasqués. Donc ce genre de publication permet aussi d'anticiper les éventuelles doléances de riverains. On n'a rien à cacher !"