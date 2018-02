Épenouse, France

Amoros, Cantona, Nasri, Gallas, Mandanda ... et maintenant Ocampos. Tous sont joueurs de football, sont passés par l'Olympique de Marseille et ont marqué l'histoire du club ! Alors pour leur rendre hommage, un éleveur de vaches et de taureaux d'Epenouse, dans le Doubs, a décidé de donner de leur patronyme à ses bêtes.

"Je suis supporter de l'OM depuis que je suis tout petit, explique Damien, cet éleveur franc-comtois à l'accent bien prononcé. Ça a commencé quand je jouais au football et la passion n'a jamais cessé depuis. Je regarde presque tous les matches à la télévision. C'est mon équipe de cœur, je suis un grand fan !"

Le dernier né s'appelle ... Ocampos

L'éleveur qui présentera une de ses vaches au salon de l'agriculture de Paris, dans quelques jours, y voit une façon de célébrer ses idoles. "Ça n'a rien à voir avec l'épisode des chèvres de l'OM", se justifie t-il. Une référence à la saison 2015-2016, pendant laquelle les supporters phocéens avaient déployé plusieurs banderoles, sur lesquelles on pouvait voir des chèvres, pour protester contre les mauvais résultats de leur équipe, à l'époque.

"Quand je déclare les veaux qui viennent de naître, je pense aux grands footballeurs de mon époque. Les Cantonna, Amoros et plus récemment Nasri, Mandanda et Flamini ... Et puis ce sont des vaches qui passent plusieurs années dans l'exploitation. Du coup, à chaque fois que je les appelle, je pense à ces joueurs !

Chaque année, les éleveurs doivent appeler leurs veaux, en fonction d'un calendrier bien précis. En 2018, tous les noms doivent commencer par la lettre "O". Et comme une évidence, Damien a choisi Lucas Ocampos, comme identité pour son veau, né il y a quelques semaines. "On repense à ces grands joueurs et puis il faut donner un nom. Alors plutôt que mettre Ocarina ou autre chose, vaut mieux mettre Ocampos, non ?"

L'éleveur de vaches et de taureaux d'Epenouse est très occupé et ne peut malheureusement pas faire les déplacements pour aller supporter son équipe à Marseille. Mais il jure être allé encourager son équipe, lorsque le club phocéen se déplaçait au stade Auguste Bonal pour y affronter le FC Sochaux-Montbéliard ... le club des Francs-Comtois.