INSOLITE - Une association ardéchoise récolte un semi-remorque de vêtements du Marathon de Paris

Saviez-vous que l'équivalent d'un semi-remorque de vêtements a été collecté sur le tracé du dernier Marathon de Paris au début du mois ? Depuis des années, l'association ardéchoise Les Connexions travaille avec l'organisateur de la course pour ramasser et recycler les déchets laissés par les coureurs. "On s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de vêtements qui étaient jetés", explique Félicien Poncelet, coordinateur réemploi au sein de l'association. Depuis deux éditions, plus de déchets inutiles. Ces vêtements sont récoltés, ramenés au siège à Alba-la-Romaine et sont vendus ce vendredi et ce samedi pour une somme modique : deux euros le kilogramme.

Comment des vêtements se retrouvent-ils sur la voie publique ? "En fait, avant la course, les participants ont froid et portent donc des vêtements qu'ils jettent au moment de courir", précise Félicien Poncelet. Jusqu'à présent jetés à la poubelle, les vêtements sont désormais récupérés par l'association qui les propose dans un premier temps aux associations caritatives puis les vend au grand public pour une somme modique. "Cela nous permet de payer le trajet jusqu'en Ardèche ainsi que le tri", affirme Félicien Poncelet.

L'association, mise à l'arrêt pendant la crise du coronavirus - les grands événements publics étant annulés - en a profité pour se restructurer. "On a créé une direction d'utilité sociale pour accentuer nos efforts mais on a surtout créé un service de réemploi, que je coordonne, pour récupérer le plus de matières possibles dans les manifestations sportives et les festivals", explique Félicien Poncelet. Ainsi, l'association va reprendre à prix réduits - des bâches, du bois ou des textiles - à des agriculteurs ou encore des professionnels du BTP.

Le Frip'Show se déroule ce vendredi et ce samedi de 10h à 18h à la salle polyvalente d'Alba-la-Romaine.