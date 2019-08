INSOLITE : quand une vacancière veut louer un bateau sur la Mayenne... pour son cheval

Mayenne, France

Florence travaille à l'office de tourisme de Mayenne, en bord de rivière. Elle sort un cahier violet de son bureau. "Notre journal des demandes incongrues", précise-t-elle. Chaque année, avec ses collègues, elle fait face à des sollicitations étranges de certains touristes comme cette dame voulant louer un bateau avec son cheval dessus.

Du sexe et des animaux

"Une dame nous appelle très gentiment pour louer un bateau, se souvient Florence. Jusqu'ici tout va bien mais elle demande un bateau pour que son cheval monte dessus, aller un peu plus loin et faire une randonnée à cheval sur le chemin de halage. Une fois la rando finie, on remet le cheval sur le bateau et on repart sur la Mayenne".

Un cheval sur la Mayenne ? La demande incongrue qu'a reçue Florence à l'office de tourisme. Copier

L'histoire la fait sourire. Florence n'a pas trouvé le bateau propice pour cette dame mais elle a tout de même sauvé une tourterelle. Enfin, elle a tenté. "C'était en début d'après-midi, en plein rush au moment du départ de nos croisières et là on voit une touriste affolée avec une tourterelle", raconte-t-elle.

La tourterelle est blessée et cette vacancière demande de l'aide. Elle prend alors l'oiseau délicatement : "Nous l'avons déposée au cabinet vétérinaire qui se situe en face de l'office de tourisme". L'oiseau n'aurait pas survécu... En face de Florence, Carine rigole : "Mais c'est vrai que c'est dur parfois de garder son sérieux. On nous prend aussi de temps en temps pour une agence matrimoniale".

Des touristes en manque de rencontres font appel effectivement aux services de l'office de tourisme. "Il se trouve que nous avons désormais une prestataire sur Mayenne, se réjouit Carine. Elle organise justement des moments de rencontres pas forcément pour trouver l'âme sœur mais maintenant on a quelqu'un qui va répondre à ces demandes. Ça nous arrange bien".

Petit tour d'horizon des demandes originales de cet été à l'office de tourisme de Mayenne. Copier

Car des âmes esseulées en manque du grand frisson, ces deux femmes en ont trouvé les stigmates. Le panier à livres, approvisionné par les habitants et les touristes l'été, aurait pu être un matin interdit aux mineurs. "Nous avons découvert un livre très très érotique", dit poliment Florence. À la lecture de la première ligne, tout était parfaitement explicite. Elle rit : "Ça nous a fait la journée".

Un autre jour, Florence a dû trancher au téléphone pour dire s'il allait faire beau ou pas le lendemain. "C'était une maman paniquée. Sa fille se mariait et il y avait un désaccord sur la météo entre la future mariée et la photographe". Désormais, Florence elle aussi veut faire passer ses demandes : "Nous n'avons pas la fin des histoires. Donc si cette maman pouvait nous dire s'il a vraiment fait beau au mariage de sa fille ou si l'autre dame a pu prendre un bateau avec son cheval, je veux bien qu'elles nous appellent".

Vous pouvez les contacter au 02.43.04.19.37.