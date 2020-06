INSOLITE - Qui est Gustave, le cochon aperçu dans le centre-ville de Rennes ?

La vidéo a fait le buzz. Un cochon promené en laisse en plein centre-ville de Rennes vendredi 19 juin. Nous avons retrouvé sa propriétaire. Manon 20 ans, et son petit cochon Gustave, 2 ans, ne s'attendaient pas à autant de succès sur les réseaux sociaux.

Manon 27 ans et son petit cochon de compagnie Gustave.

C'est une rencontre insolite qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Un petit cochon promené en laisse dans les rues de Rennes, quartier Sainte-Anne ce vendredi 19 juin. L'instant, plutôt surprenant, a été capté par quelques passants et relayé par les internautes.

Nous avons retrouvé la propriétaire de ce cochon. Elle s'appelle Manon, elle a 27 ans et elle habite Lamballe dans les Côtes-d'Armor. Elle rendait visite à une amie et ne voulait pas laisser seul son animal de compagnie, Gustave, 2 ans. "C'est la première fois que je me rends à Rennes avec lui, il était tout excité" nous confie la jeune femme qui a l'habitude qu'on la prenne en photo. "Les gens sont souvent curieux voir admiratifs, mais je ne pensais pas que cela ferait autant le buzz" explique Manon.

Avoir un cochon comme animal de compagnie c'est vrai que ce n'est pas banal. "Je le laisse le plus souvent en liberté, mais en ville, je préfère le tenir en laisse" souligne-t-elle. Gustave a été recueilli par Manon il y a deux ans, lors d'un séjour à Montréal au Québec. "Là-bas c'est plutôt courant d'avoir un cochon à la place d'un chat ou d'un chien." dit-elle. Manon a adopté Gustave alors qu'il avait été abandonné par sa première propriétaire. Selon la jeune femme, c'est un animal "très affectueux, qui demande beaucoup d'attention, et qui est très intelligent. C'est comme un enfant de 3-4 ans".

Gustave a été adopté par MAnon à Montréal au Québec - DR

Au-delà de la relation entre Manon et Gustave, l'adoption du cochon est aussi un acte militant pour la jeune femme. Plusieurs associations se battent contre l'abandon de ces porcins, c'est le cas du refuge Groin-Groin qui recueille ces animaux abandonnés. Un animal à la mode qui représente une charge de travail trop lourde pour certains propriétaires lorsque les cochons grandissent.

En tout cas Manon et Gustave sont presque devenu des stars après leur balade à Rennes. Mais le cochon est un habitué des réseaux sociaux puisqu'il a son propre compte instagram : @tiporcgus