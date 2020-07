INSOLITE - "Radio on", une pièce de théâtre à regarder dans sa voiture

Le théâtre des Quinconces du Mans propose les 16 et 17 juillet une pièce de théâtre contemporain en "drive-in". Les spectateurs sont assis dans leur voiture, le son leur parvient par leur auto-radio et les images par leur pare-brise. France Bleu Maine s'est rendu à cette représentation insolite.

Pas de levée de rideau, ni fauteuils rouges pour cette pièce de théâtre contemporain, et pour cause, les spectateurs sont assis dans leur propre voiture. Les 16 et 17 juillet, le théâtre des Quinconces du Mans propose une pièce insolite qui s'appelle "Radio on", un spectacle interprété par la troupe nantaise Biche prod. Ici, aucun risque de ne pas respecter les gestes barrière, puisqu'on regarde la pièce à travers son pare-brise et que le son sort de l'auto-radio.

Sur le parking situé derrière le théâtre, 26 voitures stationnent en arc de cercle autour d’un écran géant. Lavage de vitres, distribution de pop-corn, le cérémonial ressemble à s'y tromper à celui des drive-in américains.

Un format qui semble taillé sur mesure pour répondre aux consignes de distanciation physique, et pourtant "il a été imaginé bien avant la crise du coronavirus. La toute première représentation de cette pièce, c'était en mai 2019", explique Guillaume Bariou, le metteur en scène. "Le fait que les gens puisse y assister depuis leur voiture, en famille ou entre amis, ça devient aujourd'hui un atout".

Une fois la nuit tombée, le spectacle peut commencer. Des images sont projetées à l'écran et les comédiens munis de micros évoluent sur leur scène de bitume. Ils racontent l'histoire de trois paumés à la recherche de leurs rêves d'enfants. Un texte sur le sens de la vie et les crises existentielles qui nous traversent.

Une pièce déroutante

Une pièce expérimentale qui peut désarçonner le public : "c'est particulier d'assister à cette histoire depuis sa voiture. Ce que traversent les personnages est intime et nous, on garde nos distances derrière le pare-brise de notre voiture", témoigne un spectateur dérouté.

Déroutant, c'est aussi le mot pour qualifier la fin de la représentation où en guise d'applaudissements, les klaxons et les appels de phares retentissent dans la nuit.

A leur arrivée, les spectateurs se voient offrir une boîte de pop-corn © Radio France - Alice Kachaner

Nettoyage du pare-brise avant le début de la représentation © Radio France - Alice Kachaner

Sur scène, trois comédiens, une voiture et un écran géant © Radio France - Alice Kachaner

Infos pratiques

Spectacle gratuit. Réservation par téléphone auprès du Théâtre des Quinconces : 02.43.50.21.50 ou par mail à billetterie@quinconces-espal.com

Début de la représentation à 22 heures.