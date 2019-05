Roche-la-Molière : l'église de la Côte-Durieux bientôt vendue

Roche-la-Molière, France

La décision n'a pas été facile à prendre pour la paroisse Sainte-Anne-de-Liseron et pour le diocèse de Saint-Étienne. Mais l'église de la Côte-Durieux à Roche-la-Molière va être vendue et réhabilitée. Construit en 1955, l'édifice religieux se retrouve aujourd'hui seul au milieu d'un quartier d'habitation et moins dynamique qu'avant.

Au départ, la Côte-Durieux était le quartier minier de la ville. Mais avec la fermeture de la mine et l'ouverture des commerces de l'autre côté du boulevard, il y a eu de moins en moins de fidèles : "Cette église actuellement est utilisée un samedi par mois. Il n'y a plus grand monde qui vient, les gens du quartier de la Côte, c'est 7-8 personnes, pas plus", confie le prêtre Louis Tronchon. Les fidèles viennent à Roche-la-Molière uniquement lors des célébrations, mais dans ce cas, ce sont tous les croyants de la paroisse Sainte-Anne-de-Liseron (Saint-Genest-Lerpt, Saint-Victor-sur-Loire, Condamine, Beaulieu et Roche-La-Molière).

"On a réfléchi, un bâtiment comme ça demande de l'entretien, il faut le chauffer, il faut s'occuper des abords... et les personnes qui le font vieillissent aussi", continue le prêtre. C'est donc après plusieurs concertations avec les gens de la paroisses, les fidèles du quartier et avec l'accord du conseil économique et du conseil pastoral que la mise en vente de l'église a été validée.

Des appartements dans l'église

Une page qui se tourne pour la Côte-Durieux, qui aura accueilli des célébrations religieuses pendant 64 ans. "C'est très rude de voir que ce lieu disparaît", souligne Paul Rabbe, responsable immobilier du diocèse de Saint-Étienne. "Malheureusement, on ne peut pas maintenir des choses qui ne servent plus et qui coûtent cher, alors que l'Eglise de Saint-Étienne est relativement pauvre". L'entretien de l'église de Roche-La-Molière, c'est environ 1.500 euros par an, soit un peu moins de 10% du budget de la paroisse. Mais l'équipe immobilière aimerait pouvoir faire des travaux sur d'autres édifices, comme l'entretien des toitures ou encore la mise aux normes pour les personnes handicapées.

C'est un bâtiment particulier qui est mis sur le marché de l'immobilier, mais qui attire déjà les promoteurs. Au moins quatre promoteurs ont présenté un projet immobilier, et la vente est sur le point d'être finalisée. Le diocèse souhaite que le lieu respecte ce qu'il a été, et qu'il continue à accueillir des personnes. Des appartements seront probablement construits à l'intérieur de l'église. Une plaque sera également posée pour rappeler l'histoire du bâtiment.

En attendant, l'église est encore ouverte au public. L'exécration, la désacralisation de l'église de la Côte-Durieux sera faite par l'évêque Monseigneur Bataille, le 7 juillet prochain.