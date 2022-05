INSOLITE - Saint-Brévin : le serpent d'Océan, deuxième au classement des visites Google devant le Louvre

"Incroyable!", "je suis vraiment surpris, j'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui!", "impressionnant". Les touristes en vacances dans le coin pour le pont de l'Ascension sont venus voir le serpent d'Océan sur les conseils bien souvent de l'office du tourisme de Saint-Brévin-les-Pins ou suivant les brochures récupérés dans les hôtels. Pourtant, cette bête de 130 mètres de long avec ses 135 vertèbres d'acier, oeuvre monumentale de l'artiste chinois Huang Yong Ping, est devenue la coqueluche du net.

Le serpent d'Océan derrière la Tour Eiffel, mais devant Versailles ou le parc Disney

"C'est vrai que c'est assez fantasmagorique, c'est l'image qu'on pouvait avoir enfant d'un serpent des mers. Et puis c'est immense !" raconte ce sexagénaire venu de Lorient. "On vient souvent ici avec les enfants, le serpent change en fonction de la marée, de la lumière, du soleil, c'est assez magique" confie Véronique qui vit à Saint-Nazaire. De là à imaginer que cette sculpture puisse attirer plus de monde sur internet que le Louvre, le Château de Versailles ou le parc Disney, il y a un monde.

Un buzz sur le réseau TikTok

Même à l'office de tourisme de Saint-Brévin, on s'étonne encore : "on ne se l'explique pas vraiment, mais c'est une grande fierté et surtout, c'est un bonus pour nous qui fêtons cette année les 10 ans de l'œuvre" raconte Maud Blanchetière, la directrice. Un buzz récent sur le réseau social TikTok en est sans doute la cause. L'image à 360 degrés vue du ciel et toutes les questions des internautes qui vont avec : quel est cet animal ? Est-ce un vrai serpent ? "Ça a certainement multiplié les recherches et participé au résultat de ce classement aujourd'hui sur Google Street View" explique Maud Blanchetière.

Un serpent qui attire déjà les touristes. Difficile à quantifier mais "ils sont nombreux à venir nous voir pour savoir où se trouve l'animal" précise encore la directrice de l'Office du tourisme.