INSOLITE - Saint-Brieuc : une femme enfermée 14 h dans ses toilettes !

Saint-Brieuc, France

Cette femme, assistante maternelle à Saint-Brieuc, aurait pu passer encore plus de temps enfermée dans ses toilettes si Sacha un jeune papa ne s'était pas inquiété. Il raconte : "comme chaque matin à 8 h 45, je viens déposer mon fils chez sa nounou et là, je frappe à la porte, personne ne répond, je sonne personne ne répond". Toutes les lumières de la maison sont éteintes, la nounou ne répond pas sur son portable mais sa voiture est garée devant chez elle.

Des bruits sourds dans la maison

"En faisant le tour de la maison, je ne remarque aucune trace d’effraction mais en frappant plus fort sur la porte d’entrée, j’entends des bruits sourds provenant de l’intérieur". Finalement Sacha décide d’appeler la police qui s’introduit dans la maison en brisant la vitre d’une fenêtre… Il est 10h, la nounou est bien là, vivante mais "un peu apeurée et fatiguée" car coincée dans ses toilettes depuis 20h30 la veille au soir !

Le mari en déplacement

La porte des WC que son mari avait entrepris de réparer quelques jours auparavant n’avait plus de poignées... "La porte s’est refermée sur elle et elle n’a pas réussi à la rouvrir !" Ce jour-là, la nounou était seule chez elle, son mari en déplacement rentrait le soir. Son calvaire aurait donc pu durer encore plus longtemps sans l'intervention de Sacha...