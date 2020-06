INSOLITE - Shifumi fête son premier anniversaire au parc animalier d'Auvergne

La femelle panda roux est née le 9 juin 2019 à Ardes-sur-Couze et elle est devenue la mascotte très médiatique du zoo puydômois. Shifumi a été gâtée par sa soigneuse avec un très beau gâteau.

Ses parents Mushu et Ibet sont tellement fiers de leur petite beauté. Shifumi a soufflé ce mardi sa première bougie ce mercredi au Parc animalier d'Auvergne à Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme). La femelle panda roux est née le 9 juin 2019 après 130 jours de gestation. Deux mois ont été nécessaires avant qu'un vétérinaire puisse déterminer le sexe. Il ne manquait plus qu'à trouver un petit nom à la mascotte du parc.

Gâteau aux pommes et bambous

Pour cela, les responsables du parc avaient sollicité les visiteurs et les internautes pour faire leur choix. Soit Shifumi (en référence au jeu "pierre, feuille, ciseaux"), soit Kumari (une déesse népalaise). Shifumi avait finalement rassemblé près de 60% des suffrages.

Pour son premier anniversaire, la jeune femelle a été particulièrement gâtée par sa soigneuse attitrée. Shifumi a droit à un beau gâteau. Avec une pomme au milieu et, en guise de bougies, des pousses de bambou, sa nourriture préférée !

Programme de reproduction

Le panda roux est une espèce menacée dans la nature et fait partie d'un programme de reproduction européen. A cause de la déforestation, du braconnage, on estime à moins de 10.000 la population de pandas roux actuellement. Pour le protéger, le Parc Animalier d'Auvergne soutient "Red Panda Network", une organisation qui travaille au Népal, où l'on trouve de grandes populations de pandas roux. L'année dernière, le parc a reversé 22.000 euros notamment pour sensibiliser "les locaux".