INSOLITE : sous l'oeil de caméras, un jeune faucon pèlerin s'envole à Chateauneuf (Loire)

Chateauneuf, Loire, France

C'est une histoire fascinante dont France Bleu vous parle depuis plusieurs semaines : celle de cette famille de faucons pèlerins nichés en hauteur sur la cheminée Marrel à Chateauneuf. Un couple et leurs 4 petits nés le mois dernier.

Une caméra installée par la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, permet de les observer jour et nuit et de constater leur évolution. Et comme on s'attache à ses jolis oiseaux, on est très fiers pour l'un des petits qui a réussi son premier vol et qui est allé se poser sur un bâtiment non loin de là.

Pour visionner la vie des oiseaux en direct c'est ici.