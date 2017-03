INSOLITE : Swagg Man répond au maire de Billey

Après le message adressé par le maire de Billey à l'auteur de la chanson portant le même nom que sa commune, l'artiste lui répond par sur le réseau social twitter, mais il met ses conditions.

On irait bien faire un tour du côté de chez Swagg ! Swagg Man vient de répondre au maire de Billey, Bernard Hacquin. Rappel de l'épisode précédent. L'élu avait interpellé dans un slam, bien à lui, le rappeur Swagg Man, auteur du titre "Billey". Le maire lui demandait tout simplement des billets pour sa commune ! Le rappeur lui a répondu sur les réseaux sociaux ! Il se dit prêt à faire un don à la petite commune de 250 habitants, mais il pose quelques conditions, comme celle d'avoir un permis de construire pour un futur refuge animalier.

Un message de Swagg Man au maire de Billey (facebook) -

Le maire de Billey confie à France Bleu Bourgogne ce qu'il en pense.

"Ca me laisse un peu perplexe. Je vais essayer de lui envoyer un tweet ce week-end et lui proposer de me préciser son projet. Parce ce que nous n'avons pas de terrains disponibles comme ça. Il faut savoir s'il pense à une niche à chien ou à un safari parc? Un refuge pour animaux, ca veut tout et ne rien dire à la fois, surtout qu'il y a un refuge SPA à deux kilomètres. Il faudra que je discute de ça avec lui pour savoir précisemment ce qu'il veut. Mais je suis agréablement surpris."

Bernard Hacquin explique aussi avoir effectué cette démarche insolite pour évoquer les difficultés que rencontrent les petites communes pour boucler les budgets. Cet objectif est atteint pour le maire de Billey, Bernard Hacquin. Et sur les réseaux sociaux, la réponse de Swagg Man tente à démontrer que sous les tatouages, il y a aussi un coeur.