Insolite : TGV entre Rennes et Paris, quand le chef de bord imite deux anciens Présidents de la République

Vendredi 01 février 2019, les voyageurs du TGV 8074 en partance de Rennes et en direction de Paris Montparnasse, ont eu la bonne surprise d'entendre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing faire les annonces au micro.

Rennes, France

Il y a des voyages plus agréables que d'autres ! Après les pannes électriques qui ont paralysé la gare Montparnasse jeudi 31 janvier 2019 dernier, avec près de quatre heures de retard pour certains trains ; les voyageurs du TGV 8074 en partance de Rennes vendredi 01 février à 19h52 et en direction de Paris Montparnasse, ont eu la chance d'avoir un trajet à l'heure... et teinté d'humour !

En effet, les usagers ont eu la bonne surprise d'entendre Jacques Chirac ou encore Valéry Giscard d'Estaing faire les annonces au micro ! Comme vous pouvez l'écouter dans l'extrait ci-dessous. un passager a immortalisé la scène :

Vous aurez reconnu bien évidemment la voix de Jacques Chirac. Mais ce serait une fake news ("fausse nouvelle") que de vous dire que l'ancien président de la République était à bord du train. C'est en fait le chef de bord qui a dévoilé tout son talent d'imitateur et son sens de l'humour. De quoi égayer le voyage des passagers qui ont bien ri si on en croit les vidéos !

Surtout que les usagers du TGV ont eu le droit en plus des deux anciens chefs de l'Etat, à un panel d'imitation : Jean-Gabin par exemple, ou encore Patrick Poivre-d'Arvor.

Qui sait, peut-être que ce Laurent Gerra d'un jour se produira en spectacle !

Ci-dessous un petit extrait avec Valéry Giscard d'Estaing, sans son accordéon malheureusement :