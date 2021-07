INSOLITE - Tour de France : la commune de Barjac va en profiter pour lancer un appel

Le Tour de France arrive dans le Gard, ce jeudi, à l'occasion de la douzième étape. La commune de Barjac va en profiter pour passer un appel, sur une banderole, en espérant qu'elle soit vue autant que possible, et notamment par les caméras de France Télévision.

Le maire de Barjac, dans le Gard, compte sur l'hélicoptère et les caméras de France Télévision pour se pencher de près sur sa commune ce jeudi après-midi. Le Tour de France devrait y passer vers 15h30. Et Edouard Chaulet a un message à faire passer : "Barjac cherche d'urgence un voire deux médecins !" Une banderole doit être déployée sur la façade du château. "Nous n'en avons plus qu'un et demi, explique le maire ce jeudi sur France Bleu Gard Lozère. Nous risquons d'en perdre un. La population a vieilli et augmenté. Or nous avions cinq médecins auparavant".

Barjac, commune d'un peu plus de 1500 habitants, dispose encore de deux médecins mais l'un d'entre eux a 75 ans ! Et le deuxième une cinquantaine d'années. "Cette alerte vaut pour beaucoup de communes rurales, qui sont à la recherche de médecins. On me dit de construire une maison médicale, alors je veux bien, mais il me faut d'abord obtenir un ou deux médecins sinon ce sont des poules qui vont y vivre."