Insolite - Un aller-retour en avion direct entre la Savoie et les Îles Féroé

Fin janvier, une centaine de Féringiens viendront skier en Savoie par une desserte aérienne directe depuis leur pays. C'est une première qui donne l'occasion aux Savoyards de se rendre par ce vol ponctuel dans l'archipel de l'océan Atlantique Nord.

On connaît plus les Îles Féroé par leur équipe de football que pour leur offre touristique. Pourtant l'archipel de 18 îles situé dans l'océan atlantique nord entre l'Ecosse et l'Islande est considéré comme un paradis pour les amoureux de la nature. Fin janvier, un vol direct depuis Vagar atterrira à l'aéroport Chambéry Savoie avec à son bord une centaine de Féringiens qui ont choisi cette année de venir skier en Savoie.

Les Îles Féroé : un archipel au milieu de l'océan Atlantique Nord © Maxppp - -

La compagnie aérienne nationale Altantic Aiways a proposé cette année aux Féringiens un vol direct vers la Savoie. Le niveau de vie des 50 000 Féringiens est élevé.

"La compagnie demande aux Féringiens les destinations qu'ils voudraient explorer en Europe" Frédéric d'Hauthuille, directeur de Monde Authentique

"Il faut apprendre aux agences de voyages de la région à placer les Îles Féroé sur une carte" Frédéric d'Hauthuille, directeur de Monde Authentique

Reste à convaincre les habitants des Pays de Savoie de saisir cette occasion unique d'un vol direct pour l'archipel. Mais en plein hiver, une destination méconnue en plein Atlantique Nord n'est pas facile à vendre.