INSOLITE Un ancien agent de maîtrise d'une acierie devient chapelier avec sa compagne

22 ans après la fermeture de la dernière chapellerie de Valenciennes, Yann et Vanessa ont ouvert O Chapeauté, on y trouve les légendaires panama et borsalino, mais aussi des bretelles ou des noeuds pap en bois.

Yann porte un couvre chef depuis qu'il est ado, à chaque situation son chapeau : une casquette pour faire du skate, un borsalino pour les soirées, etc "jamais son mon chapeau" sourit le tout nouveau chapelier.

Après 16 ans passés à l'acierie LME de Trith Saint Léger où il a gravi les échelons pour devenir agent de maîtrise, il a eu envie de changer de vie. Avec sa compagne Vanessa, infographiste, ils ont donc ouvert O Chapeauté, et dans leur boutique on retrouve des vestiges de la dernière chapellerie de la ville fermée en 1995, car le propriétaire M Martin leur a légué, un écarteur de chapeaux, un appareil pour mesurer le tour de tête ou encore la caisse enregistreuse qui date de 1923 !

Tout le monde a une tête à chapeau, il suffit de trouver la bonne forme, Yann

Le couple vend toute sorte de chapeaux en cuir, toile, ou feutre, les légendaires comme les Panama ou les Stetson et puis ceux qui reviennent à la mode comme les capelines ou les chapeaux cloche années 20 pour les femmes, pour la plupart de marque française.

On trouve aussi des casquettes et des turbans, et puis des accessoires comme des cannes, et pas n'importe lesquelles, celles utilisées par Madonna ou encore Dr House Et puis pour être ultra tendance vous pouvez tenter les bretelles qui reviennent à la mode, ou les noeuds pap' en bois, comme ce noeud pap moustache.

Les noeuds pap' en bois de Yann et Vanessa © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le couple édite aussi tous les trimestres un petit magazine où on peut retrouver l'histoire des chapeaux, des conseils pour les nettoyer ou encore des conseils morphologie car Yann l'assure, tout le monde à une tête à chapeau il suffit de choisir la bonne forme !