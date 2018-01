Un avion est volé jeudi soir sur l' aérodrome de Loudun, il est retrouvé à Cholet, le lendemain sur place un avion est volé et se retrouve à Loudun. Une plainte est déposé et le pilote est activement recherché.

Loudun, France

Voilà qui n'amuse pas du tout le président de l' aéroclub de Loudun.

C'est un vol tout à fait insolite qui s'est donc produit avant le week-end sur l'aérodrome de Loudun. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un pilote qui semble bien connaitre les lieux s'empare des clés d'un avion et s'envole pour Cholet où il se pose, et le lendemain matin, il fait le voyage en sens inverse avec un autre avion, ni vu ni connu.

"Ça pouvait être extrêmement dangereux"

"Quand le mécanicien m'a prévenu vendredi matin qu'il manquait un avion, j'ai pensé qu'un pilote avait oublié de se signaler. Puis la gendarmerie m'a prévenu que notre avion avait été retrouvé à Cholet. Le temps de faire la route, on m'apprend alors qu'un avion de Cholet, qui a été volé, se retrouve sur notre aérodrome. Cette histoire ne me fait pas rire du tout car ça pouvait être extrêmement dangereux car décoller de nuit sur notre piste qui n'est pas éclairée est impensable. " Pour Michel Richez, le président de l'aéroclub de Loudun, ce qui est arrivé est une première. "J'ai bien quelques doutes sur un pilote mais pour l'instant on va attendre l'enquête et voir si les avions n'ont pas été abimés. "

L'aéroclub de Loudun compte actuellement 62 licenciés, le fautif qui avait les codes pourrait bien faire partie de ces pilotes locaux. En attendant, une plainte pour vol a été déposé à la gendarmerie.