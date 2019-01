INSOLITE : un ballon à hélium envoyé par une fillette mosellane retrouvé 200 km plus loin, près de Belfort

Maëlys, neuf ans, de Viller, en Moselle, a envoyé ses vœux pour 2019 par ballon à hélium, le soir du réveillon. C'est un habitant de Morvillars, dans le Territoire de Belfort, qui l'a découvert, et qui a retrouvé la fillette via les réseaux sociaux. Magie du hasard, il est d'origine mosellane !

Le ballon et le message de la petite Maëlys

Faulquemont, France

C'est la belle histoire de ce début d'année. Le soir du réveillon, Maëlys, neuf ans et demi, petite habitante de Viller, en Moselle, passionnée par les sciences, veut tenter une expérience, chez ses grands-parents qui vivent à Faulquemont. Elle envoie un ballon gonflé à l'hélium pour voir jusqu'où il peut arriver. Elle y a accroché un simple petit mot, "Bonjour, je m'appelle Maëlys, je viens de Moselle, si vous recevez ma carte, je vous souhaite une bonne année 2019".

Je ne pensais pas que quelqu'un allait la retrouver, ni qu'elle allait aller aussi loin !" - Maëlys, neuf ans et demi

Elle n'a pas inscrit ses coordonnées sur la carte. "Je ne pensais pas que quelqu'un allait la retrouver, ni qu'elle allait aller aussi loin !" En effet, le 2 janvier, Kévin, un habitant de Morvillars, à quelque 200 kilomètres de là, dans le Territoire de Belfort, retrouve le ballon et la carte dans un champs. "Le ballon, la ficelle, cela m'a rappelé ma jeunesse, alors je me suis arrêté sur le bas-côté pour voir s'il y avait un message". Il découvre le petit mot de Maëlys, mais sans adresse. Sa femme décide de poster la photo du ballon sur Facebook, "on ne sait jamais".

Un ballon lancé à Faulquemont, et découvert par un homme... originaire de Faulquemont

Et quelques heures plus tard, grâce à la magie des réseaux sociaux, ils ont bel et bien été contactés par la famille de Maëlys. Le comble ? Si Kévin vit désormais à Morvillars... il est originaire de Faulquemont, là où Maëlys a lancé le ballon !