INSOLITE Un bar boutique pour les fans de reptiles et d'insectes

Le Terra Spot est un établissement unique en France où on peut acheter tout le matériel pour son terrarium et ensuite déguster des grillons et scorpions séchés dans la partie bar.

Jordan et Clémentine avec leur apéro grillons et scorpions et Gunter leur pogona à barbe

Cambrai, France

Jordan et Clémentine sont passionnés de reptiles, ils ont à la maison notamment des serpents et des lézards et cet été ils ont ouvert un établissement unique en France.

D'un côté un bar, et de l'autre un magasin où on trouve tout le matériel pour monter un terrarium, de la nourriture pour les reptiles avec même de la gelée de fruit de toutes les couleurs pour les lézards.

La gelée pour les lézards © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Mais pas question ici d'acheter des reptiles, le couple qui est très soucieux du bienêtre animal préfère conseiller aux clients des éleveurs du coin qui ont de la place pour s'en occuper le mieux possible.

Des fourmis, escargots et mantes religieuses à élever

En revanche on peut acheter des animaux "de compagnie" un peu particuliers comme les escargots africains géants, c'est a priori très tendance, des mollusques qui dépliés peuvent atteindre la taille d'un avant bras, et puis il y a aussi des fourmis, car certains se passionnent pour leur structure sociale ou encore des mantes religieuses, comme l'orchidée rose et blanche, très mignonne.

Un bébé mante orchidée © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Vous prendrez bien un peu de grillon au curry ou un scorpion grillé ?

Dans la salle à côté, le bar, et pour accompagner votre bière, pas de chips ou de cacahuètes, mais des grillons au wasabi ou au curry, des vers à soie, et même des tarentules et des scorpions grillés et séchés.

Le scorpion, c'est très bon ! il y a un petit goût iodé, c'est vachement craquant, vachement sympa pour l'apéro c'est mieux que les chips avec un super rapport protéiné et c'est sans graisse, Jordan

Le jeune couple s'amuse avec ses apéros insolites, avec des soirées Koh Lanta, où les participants doivent avaler le plus rapidement possible un bol rempli de ces joyeux insectes, le record est 1 minute 10 !

Jordan prépare aussi de nouvelles soirées où il proposera des quiches lorraines aux vers, et des muffins aux fourmis.

Billie le caméléon et Gunter le Pogona, mascottes du bar

Et puis autre originalité de ce bar ce sont ses 2 occupants au sang froid, Billie le caméléon panthère et Gunter le pogona, un reptile dont la barbe passe du rouge au noir en fonction des émotions, les clients sont fans

Ils adorent, ils disent bonjour à Gunter, bonjour à Billie et après ils prennent leurs commandes, c'est un peu un documentaire en live, ils les regardent manger, marcher, c'est une télé mais en mieux !, Clémentine

Jordan et Clémentine organisent aussi des ateliers et des soirées conférences sur les insectes et reptiles, le programme est à retrouvé sur la page facebook du Terra Spot.