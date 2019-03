Insolite: un chevreuil s'égare dans la cour de l'école Prévert de Guéret

Guéret, France

Un chevreuil a mis la pagaille, jeudi 29 mars, dans le centre de Guéret. Il s'est égaré dans le centre-ville et les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage lui ont couru après pendant près d'une heure.

Le chevreuil n'est pas un animal dangereux, mais les agents voulaient éviter qu'il ne bouscule un enfant ou une personne âgée, ou pire, qu'il percute un véhicule.

Il sautait de jardin en jardin

Les agents de l'ONCFS - Office national de la chasse et de la faune sauvage ont été appelés dès 8 heures du matin car ce chevreuil errait dans l'enceinte de l'école Prévert. Ils sont intervenus une première fois dans l'école, mais l'animal était déjà parti. Un quart d'heure plus tard, rebelote. Les gens du voisinages ont de nouveau appelé l'ONCFS.

Ce chevreuil était très apeuré. Il sautait de jardin en jardin. Les agents de l'ONCFS ont tendu un filet et ont essayé de diriger ce chevreuil dans le piège. Mais l'animal ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas non plus laissé approcher, ce qui rendait impossible l'utilisation d'un fusil hypodermique pour l'endormir.

Pour que le chevreuil ne se blesse pas dans le transport, les agents de l'ONCFS ont protégé ses pattes avec des bandes. Ils l'ont ensuite relâché. - ONCFS

A force de courir, le chevreuil s'est fatigué. Les agents ont finalement réussi à le capturer à main nue.

Relâché dans les monts de Guéret

Ce chevreuil était en fait une jeune femelle, d'environ un an. Elle n'a pas été blessée et a pu être relâchée dans le massif du Maupuy, sur la commune de Saint-léger-le-Guérétois.

Il n'est pas rare que des chevreuils s'égarent dans le centre de Guéret, puisque la ville est proche des bois. Celui-ci est vraisemblablement arrivé dans le centre en longeant la voie ferrée. Il a peut-être sauté un talus et s'est retrouvé piégé en contre-bas.