Insolite : un chien au lycée agricole de Valdoie

Valdoie, France

C'est un des seuls établissements scolaires de France à avoir un animal de compagnie. Le lycée agricole de Valdoie (Lycée Lucien Quelet) a accueilli Naya dans ses locaux depuis au début du mois de janvier 2019. Pendant la journée, la chienne est essentiellement au CDI (Centre de documentation et d'information) avec sa maîtresse et les lycéens viennent lui rendre visite et la promènent.

Elisabeth Mathiot, documentaliste est à l'origine du projet. C'est à elle qu'appartient le chien : "L'idée c'est de faire partager la présence du chien aux apprenants de l'établissement et au personnel et de pouvoir le promener, le papouiller mais aussi de l'utiliser comme support pédagogique" explique-t-elle.

Les élèves peuvent jouer avec le chien dans la cour du lycée. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

La chien a une fonction de médiation auprès des élèves

L'idée a rapidement été adoptée par l'équipe enseignante du lycée et même intégrée au projet de l'établissement. Vincent Dufraisse, proviseur du lycée a immédiatement été séduit : "Nous somme un établissement avec des formations "vente en animalerie" donc ça me semblait tout à fait cohérent." déclare-t-il. D'autant plus que le chien peut aussi avoir une fonction de médiation selon lui : " On a des étudiants qui sont parfois en période de souffrance, et l'idée c'est qu'ils puissent s'exprimer davantage" ajoute-t-il.

En témoigne d'ailleurs, Siméon, en première année de BTS Aménagement paysagé, il estime que : "Si l'ambiance est un peu tendue à cause des examens par exemple, on se rapproche du chien et l'ambiance est tout de suite plus détendue."

Naya remporte un réel succès auprès des étudiants et le proviseur envisage d'introduire d'autres animaux, un autre chien ou un chat dans le lycée.