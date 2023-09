Insolite : un club de tennis de table invite la Reine Camilla et Brigitte Macron à venir jouer en Mayenne

La Reine Camilla et Brigitte Macron sont les bienvenues en Mayenne. Pas pour une visite officielle, comme c'était déjà le cas du 20 au 22 septembre 2023, mais pour le plaisir. Le plaisir de jouer au tennis de table, qu'elles ont déjà partagé lors de ce voyage officiel en France. L'épouse du souverain et la femme du président de la République ont reçu par mail une invitation très sérieuse mais un peu folle de la part du club de tennis de table de Saint-Ouën-des-Toits/Le Bourgneuf-la-Forêt.

"On croise les doigts"

"Nous avons envoyé un mail au cabinet de Madame Macron et un autre au palais de Buckingham en anglais", explique Sébastien Penloup, le président du club de tennis de table mayennais. "On leur a écrit en leur disant que nous souhaitions les revoir dans notre petit club pour notre soirée du 31 octobre." Ce jour-là, le club organise une soirée spéciale dédiée à la découverte du tennis de table pour les féminines. Outre l'aspect un peu fou de l'invitation, ce geste vise à encourager les femmes à pratique le tennis de table, "un sport qui cherche à élargir sa base féminine", reconnaît Sébastien Penloup. Selon les statistiques de la Fédération française de tennis de table, en 2021, seulement 13% des 126.000 licenciés sont des femmes.

"Quand nous les avons vues jouer ensemble devant la presse, on s'est dit qu'il fallait absolument les inviter à venir, ajoute Sébastien Penloup. C'était vraiment improbable de voir la Reine Camilla et Madame Macron autour d'une table, c'était l'occasion, aussitôt, on a pensé à leur écrire. On imagine bien que la probabilité pour qu'elles viennent est quand même très faible, mais on tente, on ne sait jamais, il n'y a plus qu'à croiser les doigts."