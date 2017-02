Insolite : un coin de la Mayenne à Beverly Hills aux USA!

Philippe Blanchet a ouvert le "Champs-Elysées Café" dans le célèbre quartier de Los Angeles en 1999. Ses parents sont installés à Port-Brillet. Et il a décidé d'emmener avec lui aux Etats-Unis une partie de la Mayenne.

Philippe Blanchet est un grand supporter du Stade Lavallois. Et ça depuis 30 ans. Une passion qu'il a transmise à son fils, Léo, 10 ans, d'ailleurs quand ils sont revenus pendant les dernières fêtes de Noël, et bien il a inscrit son fils au stage des U11 organisé par le club de football mayennais. Philippe Blanchet a donc mis un maillot du Stade dans son restaurant, un maillot de l'ancien milieu de terrain Ludovic Gamboa, mais on trouve aussi dans son établissement des plaques de concours agricoles, celui de Château-Gontier en 1961 et celui d'Evron en 1977. A la porte de son établissement, il a aussi mis des pots de lait mayennais : "C'est des petits détails, mais les voir tous les jours, ça permet de rester connecté à la France, ça me rappelle mes parents."

J'écoute tous les matches du Stade Lavallois grâce à France Bleu Mayenne

Même en plein service, Philippe Blanchet n'oublie pas qu'il est supporter du Stade : "Je suis ça par la radio. Je pousse le vice un petit peu plus loin parce que j'ai une oreillette avec le Stade Lavallois et France Bleu Paris dans l'autre pour écouter PSG ! Mais c'est la vérité, j'écoute les deux matches en simultané!". Ce chef a pu parler de la Mayenne, la semaine dernière, avec un grand sportif de chez nous, le pistard de Villiers-Charlemagne François Pervis. Il était à Los Angeles pour la dernière manche de la Coupe du Monde de cyclisme sur piste et il s'est rendu au "Champs-Elysées Café". Les deux hommes ont un ami en commun. François Pervis a pu découvrir chez Philippe Blanchet ce sanctuaire consacré à la Mayenne qu'il a partagé sur les réseaux sociaux.