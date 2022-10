INSOLITE : un cône géant sur le rond-point de Beaumont-sur-Sarthe

Depuis le début du mois d'octobre 2022, une œuvre d'art a fait son apparition dans la commune de Beaumont-sur-Sarthe. Il s'agit d'un cône gigantesque de près de 6m de haut et plus de 2m de diamètre. Il a été placé au centre du rond-point dit de la Croix-Margot en direction de Piacé. Il a été créé en 2015 par Lilian Bourgeat, un artiste spécialiste de ce type de reproduction. Désormais, sa place est dans le département de la Sarthe pour une durée indéterminée.

Un cône géant sur le rond-point de Beaumont-sur-Sarthe © Radio France - Valentin Plat

"Personnellement, je trouve ça rigolo et original", remarque Jean-François, le gérant du garage Peugeot situé juste à côté du carrefour à sens giratoire. "En plus, l'avantage c'est que cela interpelle les automobilistes et que par la force des choses, ils ralentissent", s'amuse le garagiste. En revanche pour Éva, voir se cône à longueur de journée, ce n'est pas une partie de plaisir. "J'habite juste en face et ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli. Je ne le mettrais pas dans mon jardin", sourit la jeune femme.

"Montrer le monde différemment"

L'artiste de son côté est presque ravi de constater que son œuvre d'art fait "causer". "C'était le but", raconte Lilian Bourgeat, le créateur de ce cône géant. "Agrandir ou rétrécir des objets du quotidien, j'adore ça. On a tous en tête un plot de chantier sur le bord de la route, mais pas un plot orange d'une taille proche de 6m", explique l'artiste. "Cela permet de montrer le monde différemment".

Lilian Bourgeat n'est pourtant pas Sarthois mais Bourguignon. Pourtant, plusieurs de ses œuvres sont exposés dans le village voisin de Piacé le Radieux, où elles côtoient celles de Le Corbusier. Désormais, le cône géant de Beaumont-sur-Sarthe sera visible pour une durée indéterminée.

