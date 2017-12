Saint-Brieuc, France

La scène se déroule ce mardi dans les Côtes d'Armor. "Un automobiliste qui vient d'être victime d'un accident matériel appelle le centre opérationnel de la gendarmerie pour signaler qu'il ne sait pas qui contacter car ... il n'est pas assuré", raconte la gendarmerie des Côtes d'Armor sur son compte Facebook.

Les militaires se déplacent sur les lieux de l'accident et "constatent que le contrôle technique du véhicule n'a pas été réalisé non plus". L'automobiliste est alors doublement verbalisé. "A trop vouloir économiser sur la sécurité, on paye un jour le prix fort !", conclut la gendarmerie.