INSOLITE - Tombé dans un poêle, un bébé chouette survit grâce au long sauvetage d'un couple mayennais

C'est une histoire assez incroyable : deux Mayennais ont sauvé un bébé chouette, coincé dans le conduit du poêle de leur maison, située à Ballots, dans le sud du département. Pauline et son mari Cédric étaient en train de prendre leur petit-déjeuner ce lundi 4 juillet quand ils ont entendu du bruit. "Des gratouillis un peu bizarres", décrit Pauline. Le couple de trentenaires a ouvert le conduit du poêle et découvert ce bébé chouette chevêche : ils ont dû démonter tout le conduit jusqu'à atteindre l'oiseau pour le sauver.

Le couple a dû démonter une grande partie du conduit du poêle pour atteindre la petite chouette.

Une opération de sauvetage d'une heure

Pauline et Cédric vivent dans une ferme et ils ont l'habitude d'avoir des animaux qui se coincent "dans les conduits de cheminée, dans les rampants ou entre les placo". Ce lundi 4 juillet, quand ils entendent du bruit dans le conduit de leur poêle vers 7h45, ils ne sont pas surpris et se disent : "Tiens, il y a encore une petite bête qui s'est perdue dans la maison". Le couple côtoie régulièrement des chouettes chevêches puisqu'un nid se trouve dans le pignon de la maison, depuis plusieurs années. "Tous les ans, quand les petits atteignent une certaine maturité, les parents les poussent dehors pour qu'ils commencent à voleter. Ils sont nourris au sol par les parents pendant plusieurs semaines, donc tous les ans, on retrouve des petites chouettes chevêches par terre", explique Pauline, 33 ans.

Pour la convaincre de sortir de là, ça a été un peu compliqué.

Pauline

Cédric se met à ouvrir le conduit du poêle et le couple découvre quel animal est coincé : "On voyait les fesses d'une petite chouette toute plumeteuse", décrit Pauline. L'opération de sauvetage prend une heure environ. Le couple doit trouver les outils adéquats puis doit démonter une grande partie du conduit. "Même en démontant le début du conduit, elle ne pouvait pas passer car le conduit était trop petit. Il a fallu remonter un peu dans les plafonds pour démonter un raccord du conduit", retrace Cédric.

Pas de séquelles pour la petite chouette

La petite chouette s'est perchée sur l'inox du conduit, quand elle a été sauvée. Le couple a ainsi pu la remettre dans son nid. "Elle a tout de suite sautillé dans son nid, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses séquelles sur sa chute", se réjouit Pauline. Et d'ajouter en souriant : "Elle était recouverte de suie donc à mon avis elle va passer quelques jours à se lisser les plumes!".