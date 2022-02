Un couple sarthois veut faire un musée avec ses 4475 chopes à bière

En ce mois de février, Yves Cordeau nous a reçu dans sa maison situé près du Mans (Sarthe) vêtu de son costume tyrolien avec un pantalon en velours, une ceinture avec des grelots et un chapeau autrichien orné d'une vingtaine de pin's. On est dans l'ambiance dès que l'on franchit la porte.

Sa maison est maintenant devenue trop petite pour que toute sa collection soit visible. Il possède près de 4.500 exemplaire de chopes à bières. Il lance un appel aux collectivités pour faire un musée.

Une partie de la collection de chopes à bières du couple Cordeau avec des personnages célèbres © Radio France - Christelle Caillot

Un musée pour ne pas perdre la collection

Dans la maison de Marie-Thérèse et Yves Cordeau, il y a des chopes à bières partout : dans la cuisine, le salon, sur le buffet, sous le canapé et dans le garage et la cave. Le couple a accumulé ces grands verres dans des vide-greniers, des brocantes, et trocs et aussi au fil de plusieurs voyages notamment en Alsace et en Autriche. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les pièces ne peuvent plus être exposées aux visiteurs curieux. Ils souhaitent désormais en faire un musée et en appellent aux collectivités et aux privés. Yves Cordeau a 70 ans et son épouse 68 ans et ils n'ont pas d'enfant. Ils souhaitent aussi que leur collection soit transmise une fois qu'ils ne seront plus en vie.

On a fait beaucoup de démarches mais pour le moment pas de retour; on aimerait que la collection reste à Allonnes

Le couple est très attaché à la Sarthe et à Allonnes et il souhaiterait que cette collection reste dans la commune. Ils ont fait plusieurs démarches mais pour le moment pas de réponse.

Certaines chopes de la collection du couple Cordeau font plus de six litres © Radio France - Christelle Caillot

Une collection qui a commencé en 1978 et des exemplaires uniques

Yves Cordeau a commencé sa collection en gagnant deux chopes à bières en 1978 dans une fête foraine. Il a ensuite écumé de nombreux vide-greniers et brocantes un peu partout en France. Il est aussi partit avec son épouse en Alsace et en Autriche. Des chopes à bières qu'il a récupérées parfois pour quelques euros. Exemple avec celle qui représente l'attentat du 11 septembre. Une chope sur laquelle on peut voir les deux tours jumelles avec un avion et une statue de la liberté sur le sommet.

Autre chope originale : celle d'une publicité autrichienne avec une photo d'un groupe de musiciens avec Georges Brassens.

Et puis, il y a aussi les chopes en forme de personnages ou d'hommes célèbres comme celle de François Mitterrand ou des rois de Pologne.