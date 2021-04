INSOLITE - Un couple de Taïwanais se marie quatre fois pour profiter des congés

Sur une période de 37 jours, lui et sa femme se sont mariés quatre fois et divorcé trois fois, réclamant huit jours pour chacune de leurs noces.

Quatre mariages et trois divorces en un peu plus d'un mois. Ce couple a voulu profiter au maximum des avantages du statut de "jeunes mariés". Peut-être un peu trop. Les entreprises taïwanaises sont légalement obligées d'offrir huit jours de congés payés aux jeunes époux. Selon les autorités, l'an dernier, cet employé d'une banque a demandé 32 jours de congés en ayant recours à ce subterfuge. La banque a refusé sa demande et l'employé a fait appel à la direction générale du travail qui a d'abord infligé à son employeur une amende de 590 euros pour avoir enfreint la réglementation en matière de congés.

Légalement, il n'existe aucune limite quant à la fréquence à laquelle un employé peut demander un congé de mariage. La banque, qui n'était disposée à offrir que huit jours de vacances, a estimé que l'homme avait "profité" de la loi.

L'amende de l'employeur annulée

L'affaire a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux à l'encontre de l'employé, qui a profité d'un vide juridique. "Incroyable, ce type joue avec ses mariages et ses divorces. Et s'il voulait se marier et divorcer tous les jours ? Il devrait bénéficier d'un congé maladie plutôt que d'un congé de mariage", a ainsi affirmé un internaute. La semaine dernière, la direction du travail a annulé l'amende infligée à la banque et _"a reconnu une erreur"_dans un communiqué. L'employé, qui a depuis quitté la banque, a appelé le département du travail pour se plaindre des 24 jours de congés payés que son ancien employeur ne lui a toujours pas octroyés.