VIDEO - Un cygne attaque un jeune homme aux jardins de la Fontaine à Nîmes

La vidéo est virale : celle d'un jeune homme qui se jette dans la source des Jardins de la Fontaine à Nîmes et.. se fait attaquer par un cygne !

L'histoire est -presque- suffisamment insolite pour pardonner à l'auteur de la vidéo ses fautes d'orthographe. A Nîmes, ce vendredi après-midi, un jeune homme brave le froid et plonge dans l'eau glacée de la source des Jardins de la Fontaine, alors que la baignade y est pourtant interdite. Il est simplement vêtu d'un short, rien de plus. Alors, imaginez dans ces conditions frigorifiques ! Rajoutez à cette histoire la présence, comme toujours, d'un cygne blanc ; en quelques secondes, après le plongeon du jeune homme, l'animal lui a vite, très vite fait comprendre qu'il n'avait rien à faire sur son territoire et l'a littéralement pourchassé !