INSOLITE - Un dauphin aperçu nageant dans l'Adour en pleine ville, à Bayonne

Croiser un dauphin en pleine ville, en se rendant au travail. C'est plutôt insolite pour les Bayonnais, d'autant que la commune n'a aucune plage et pas d'accès direct à la mer. L'animal a été aperçu ce mercredi nageant entre le pont Grenet (que les Bayonnais appellent le "pont rouge") et le pont Saint-Esprit qui relie les quartiers du même nom et celui du Grand Bayonne. L'animal plutôt timide n'a fait que quelques apparitions selon les témoins qui ont partagé sur les réseaux quelques images fugaces.

Un expert doit se prononcer

Des riverains ont aussi averti la mairie, peu habituée à cette problématique. Elle a préféré s'en remettre au réseau Pélagis situé à La Rochelle et qui intervient sur toute la côte atlantique. Il a dépêché son correspondant départemental. Il doit établir pourquoi le dauphin est entré si en amont dans le fleuve, à cinq ou six kilomètres de l'embouchure, et se prononcer sur son état sanitaire.