INSOLITE - Un distributeur de viande 24h/24 a ouvert à Ruoms, dans le Sud Ardèche

Yves et Kelly fêtent cette année les dix ans de leur boucherie du centre-ville de Ruoms. Comme tous les étés, ils se préparent à l'affluence des touristes dans ce village du Sud Ardèche. Comme tous les étés, ils devront aussi gérer les retardataires qui chaque soir se pressent pour acheter chipolatas ou brochettes. Enfin, c'est peut-être fini grâce à leur distributeur de viande 24h/24 qu'ils ont ouvert ce mardi soir.

Trouver de la viande à Ruoms après 20h

Le couple possède un local à une centaine de mètres de leur boucherie. C'est là qu'est préparée et conditionnée la marchandise. En temps normal, Yves et Kelly ouvrent un comptoir l'été pour vendre les viandes de barbecue. Mais le covid est passé par là. L'activité s'est arrêtée. Le couple a alors décidé d'investir dans un distributeur et des casiers réfrigérés pour proposer de la viande tous les jours et à toute heure. Un investissement de 50 000 euros.

"L'idée c'est de proposer une autre activité qu'on ne peut pas assurer nous-même", explique Kelly. "Ce sont exactement les mêmes produits que l'on vend en boutique, avec la même traçabilité et on a une alerte pour contrôler en temps réel si la chaîne du froid est respectée. En cas de problème, les casiers se ferment automatiquement de toute façon", renchérit Yves.

Déshumaniser le commerce ?

Le concept semble plaire à Camille, une habitante des alentours : "Il y a des saucissons, du jambon, du fromage. Si tu as des amis qui viennent pour l'apéro, c'est super". Même emballement pour Frédéric, un touriste belge habitué de l'ancienne boutique : "C'est pratique, pour nous les touristes, on n'est pas obligé de regarder la montre".

Mais cette machine est-elle en train de déshumaniser la profession ? Le couple se défend. "J'ai une dame qui m'a fait la réflexion mais nous gardons notre boutique ouverte. C'est important de garder le lien avec les clients. C'est vraiment un service en plus", explique Kelly. "Et contrairement à ce qu'on peut penser, nous avons embauché une personne en plus parce qu'il faut conditionner, remplir les casiers, surveiller l'application. C'est du boulot", rajoute Yves.

Ce distributeur et ces casiers tombent en tout cas à pic pour le couple qui ne pourra pas ouvrir sa boutique les après-midis cet été faute de personnel.