INSOLITE | Un étudiant en droit fait bien rire les Mayennais sur Instagram

Rigoler ou simplement sourire est essentiel en ces temps de crises permanentes. Et bien actuellement, sur le réseau social Instagram, un compte a pris la bonne habitude de faire travailler les zygomatiques des usagers mayennais. Il s'appelle memesdeLaval. Un compte créé il y a trois semaines par un étudiant en droit de 19 ans, originaire de Laval. Son credo : se moquer gentiment de sa ville natale.

De la boutade ...

"J'avais envie de parler de Laval. J'y habite toujours, pas très loin de l'hôpital et je me suis dit que ça serait cool de me moquer gentiment. _Il faut toujours prendre ça avec du second degré_. Je me suis dit qu'en ce moment, ça pourrait être sympa de faire rire les Lavallois plutôt qu'autre chose" sourit Sandro qui poursuit ses études à Angers.

En image...

Le jeune homme utilise donc des mèmes sur Internet. Ce sont des montages photos avec des légendes humoristiques. "C'est un élément qui va être repris de plein de façons. On va y ajouter un texte blanc avec des références qu'on aime bien. Par exemple, l'image d'un enfant très content qui part en sortie scolaire. Et finalement sur une autre image on le voit tout triste parce qu'en fait on l'emmène à la Cité du Lait et qu'il s'attendait sûrement à mieux" raconte Sandro.

Si vous avez Instagram vous pouvez vous abonner gratuitement au compte de Sandro en tapant "memesdeLaval".